El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue uno de los protagonistas políticos de la cumbre que encabezó este viernes el ministro del Interior, Diego Santilli, en Mendoza. El encuentro reunió a cuatro gobernadores y se convirtió en una señal de articulación política clave en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2026 y las reformas que impulsa la administración de Javier Milei.

Santilli llegó a la provincia cuyana para reunirse con el mandatario local, Alfredo Cornejo, pero también aprovechó para mantener un encuentro ampliado con Orrego, Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy). La foto conjunta —captada en el marco del “Argentina Critical Minerals Summit – Mendoza Finance Day”— se leyó como un gesto explícito de respaldo a la agenda nacional.

Para Orrego, la reunión significó un nuevo acercamiento al Gobierno nacional y una oportunidad para plantear la agenda sanjuanina en un contexto de negociaciones federales, especialmente en materia de infraestructura y financiamiento.

Respaldo político y agenda común

La presencia del gobernador sanjuanino se dio en medio de una ronda de conversaciones que Santilli inició con los mandatarios provinciales. Su objetivo es alcanzar acuerdos que garanticen apoyo legislativo al Presupuesto 2026 y a las reformas fiscal, laboral y penal que prepara el Ejecutivo nacional.

El ministro ya mantuvo encuentros con Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). La incorporación de Orrego a estas mesas de diálogo refuerza el peso de San Juan en el escenario político nacional.

Obras y financiamiento para las provincias

Durante su visita, Santilli confirmó la autorización de un préstamo de u$s 75 millones del FonPlata para obras de agua potable en Mendoza. Aunque el anuncio fue para la provincia anfitriona, el ministro destacó que la misión de Interior será “acompañar la agenda de los gobernadores y facilitar proyectos estratégicos” para cada distrito.

Cornejo remarcó que el financiamiento “se venía tramitando desde hace años” y que permitirá seguir ampliando el sistema de agua potable. También aprovechó para reclamar una reactivación urgente de obras viales estratégicas como la Ruta 40 hacia San Juan y tramos de la Ruta 7.

Un mensaje político hacia lo que viene

La aparición conjunta de Santilli, Orrego y los otros gobernadores se dio en un contexto en el que el Ejecutivo busca sumar voluntades fuera del kirchnerismo y, al mismo tiempo, aislar a la oposición peronista en el Congreso.

La buena sintonía entre Santilli y los mandatarios se hizo evidente. En varias gobernaciones califican al ministro como un funcionario con oficio político, de diálogo fluido y “amigo de muchos años”, lo que favorece las negociaciones federales que vienen.

Santilli continuará este sábado con su gira por las provincias, con una escala en Neuquén para encontrarse con el gobernador Rolando Figueroa.