Inter logró una victoria por 2 a 0 frente a Ajax en el inicio de la fase de grupos de la Champions League. Con este triunfo, el equipo italiano aseguró sus primeros tres puntos gracias al doblete de Marcus Thuram en el Johan Cruyff Arena. El delantero abrió el marcador con un cabezazo al minuto 41 del primer tiempo y amplió la ventaja apenas comenzada la segunda mitad, sentenciando el resultado del partido.

El atacante francés fue la figura del encuentro. Con dos goles, seis disparos al arco y 23 pases precisos, Thuram se destacó como el jugador más influyente del conjunto dirigido por Cristian Chivu.

Entre los destacados también figuró Hakan Çalhanoglu, quien completó 28 pases correctos y probó el arco rival en dos ocasiones. El Inter mostró solidez defensiva con un esquema 3-5-2, mientras que Ajax, bajo el mando de John Heitinga, apostó por un 4-3-3 que no logró contener las ofensivas italianas.

Michael Oliver arbitró el duelo disputado en Ámsterdam. En la próxima jornada, Ajax visitará a Olympique de Marsella e Inter recibirá a Slavia Praga para continuar su camino en la competencia europea.