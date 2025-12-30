Rusia y Ucrania confirmaron un amplio intercambio de prisioneros y cadáveres en lo que va de 2025, en el marco de las negociaciones que ambas partes mantienen pese a la guerra que ya supera los cuatro años. Según informaron este martes fuentes oficiales rusas, casi 2.500 prisioneros de guerra de cada bando fueron liberados y devueltos gracias a acuerdos alcanzados en conversaciones realizadas en Estambul, Turquía.

Además del intercambio de prisioneros, las partes acordaron la entrega de cuerpos de soldados caídos, en cumplimiento de los mismos acuerdos humanitarios. Rusia habría entregado a Ucrania los restos de 12.000 soldados fallecidos, mientras que habría recibido alrededor de 200 cuerpos de sus propias fuerzas, según declaraciones recogidas por responsables del proceso y difundidas por medios internacionales.

Publicidad

Estos intercambios forman parte de un conjunto de medidas humanitarias negociadas en las rondas de diálogo que persisten entre Moscú y Kiev, aunque no han derivado en un alto del fuego general ni en un acuerdo de paz más amplio. Las conversaciones en Estambul fueron uno de los principales escenarios de estos entendimientos parciales.

Organizaciones internacionales y delegaciones oficiales han seguido de cerca el desarrollo de los intercambios, que buscan aliviar la situación de miles de combatientes y civiles retenidos lejos de sus hogares, así como responder a la presión internacional por la repatriación de los cuerpos de los fallecidos. Aún así, el conflicto entre ambos países continúa activo con combates y tensiones en múltiples frentes desde el inicio de la invasión rusa en 2022.