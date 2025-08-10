Un lamentable hecho se conoció este domingo 10 de agosto dentro del Barrio La Estación, en el departamento Rawson. Un hombre identificado como Emanuel Sosa Muñoz, de 25 años, fue encontrado muerto en su vivienda causando gran conmoción. Lo llamativo de su muerte fueron las circunstancias en las que se sucedió, siendo aún indeterminada las hipótesis de la investigación que por ahora apuntan a resolver si se trató de un hecho delictivo o de autoagresión.

Nueva información de fuentes de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales indicaron que Sosa fue encontrado con heridas cortantes en la muñeca izquierda y una bufanda ajustada alrededor del cuello. Junto a su mano había un cuchillo tipo tramontina con manchas compatibles con sangre y las primeras pericias determinaron que la data de muerte se ubica entre las 5 y las 6 de la madrugada, además de que la causa final de su deceso sería asfixia por estrangulamiento.

Publicidad

La madre del joven declaró que su hijo atravesaba problemas de adicciones y que el día anterior había sido atendido en el Hospital Quiroga, donde lo derivaron a psiquiatría. Explicó que cerca de las 3 de la mañana sufrió una crisis nerviosa, pero lograron calmarlo y acostarlo. Horas después, alrededor de las 8, escuchó un ruido y al ir a buscarlo lo halló sin vida. Aclaró que las puertas de la vivienda estaban con llave.

En la inspección ocular no se encontraron signos de violencia externa, ni aberturas forzadas, ni faltantes de objetos, lo que fortalece la principal hipótesis de que se trató de un caso de autoagresión. Intervinieron en la investigación el fiscal coordinador Dr. Iván Grassi, el fiscal de caso Dr. Francisco Javier Nicolías Heras, los ayudantes fiscales Dr. Adrián Elizondo y Dra. Gemma Cabrera, y personal de la Brigada de Delitos Especiales.