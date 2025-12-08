Anita Espósito, hermana de Lali: "Desearon que mi hijo nazca muerto"

Anita Espósito, la hermana mayor de la cantante pop Lali y actual integrante del ciclo Patria y familia en Luzu TV, se refirió en una charla íntima con el periodista Nico Peralta a los constantes mensajes de odio que debe soportar a diario en las redes sociales por su parentesco,. La exposición es algo que la pone nerviosa, y confesó que le está "aprendiendo a disfrutar" el trabajo.

La comunicadora enmarcó su actual situación en un contexto particularmente sensible: “Vos pensá que venimos de que publicaran las cuentas de mi hermana en Twitter, que desearan que la violen entre 40 chabones, o sea, estamos en un contexto bastante particular”. Anita explicó que cualquier cosa que diga puede abrir una polémica, y reconoce que esta dinámica le genera mucha cautela. “Y de eso todavía estoy cagada porque cualquier cosa que diga puede estar tomada para otro lado”, admitió.

Espósito manifestó la impotencia que siente ante la viralización de las críticas: “Y a veces no te queda otra opción y ni siquiera podés ponerte a dar explicaciones”. Esto se debe a que, una vez que el conflicto se masifica, “ya la masa designó que vos eras tal cosa o que hiciste tal otra”. “Eso me da un poco de cagazo y estoy tratando de aprender a disfrutarlo”, reiteró.

Al reflexionar sobre el balance del año, la hermana de Lali se mostró cauta, sopesando si el costo emocional vale la pena: “Si lo voy a sufrir, sigo maquillando”.

Consultada sobre si las críticas aún la afectan, Anita aseguró que, tras años en este ambiente, ya no le duelen, aunque reconocer que llegó a ese punto fue un “trabajo enorme”. La modelo recordó un episodio traumático ocurrido hace 13 años, mientras estaba embarazada de su hijo Santino, como ejemplo del odio extremo que ha enfrentado desde hace tiempo. “Me acuerdo de que cuando estaba embarazada de mi hijo Santino, que ya tiene 13 años, en aquel momento me mandaron un mensaje por Twitter que decía: ‘Ojalá que tu hijo nazca muerto’”.

A partir de vivencias tan extremas, Anita afirma que está “un poco curada de espanto”, pues el hate siempre ha existido. Ella considera que el sistema siempre encuentra justificaciones para el conflicto, ya sea si ahora el debate es por un tuit de su hermana, en su momento fue “Lali-Peter o Lali-Tini, o cualquier tema”. Incluso, ejemplificó la banalidad de las críticas: “El otro día había un debate en Twitter porque Lali para su cumpleaños hizo milanesas; entonces, siempre es por algo y siempre hay un porqué que el sistema tiene justificado para bardear”. De alguna manera, explica, uno se termina acostumbrando a esto.

La figura de Luzu TV lamentó que para quienes no están habituados al medio, resulta muy difícil asimilar el odio. “Y, sí. De hecho, todos hablamos del hate o de los haters naturalmente porque sabemos que existen”. “Entonces, el que todavía no tiene tan cocinado o masticado el tema del medio, le resulta muy difícil acostumbrarse a ese odio”, explicó.

A pesar de que Lali lleva mucho tiempo trabajando y está "re curtida" en el medio, Anita no suele hablar mucho con ella sobre el tema,. La razón es la vorágine de eventos que suceden sin pausa; de hecho, mientras ella hacía el Gran Rex, Lali estaba como jurado en San Sebastián. “Realmente pasa todo muy así: pum, pum, pum”.

Anita se describe como una persona muy recta respecto al trabajo, lo que hace que toda la premura la asuste. Para el Gran Rex, ella y Cami Mayan tomaron clases de baile aparte, pagando una profesora para perfeccionarse y “porque queríamos honrar también la posibilidad que estábamos teniendo”. La velocidad de los acontecimientos es tal que “A veces, ni siquiera tengo tiempo de procesarlo”. Esta presión la desborda: “Te decía que soy una persona de dos tiempos y hace poco, cuando me tiraron al aire que estaba nominada al Martín Fierro, me dio un ataque porque no sabía cómo reaccionar y me quedé tiesa, literalmente”. Paradójicamente, el pánico escénico también fue objeto de hate: “¡Y me mataron por eso!”.