San Juan vivirá este martes 7 de octubre una jornada estable y templada, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Durante la madrugada el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura mínima que rondará los 7°C y vientos leves del sureste.

A medida que avance la mañana, el ambiente será agradable y el sol dominará el cielo, con registros térmicos que alcanzarán los 16°C. Hacia la tarde, se espera un ascenso marcado de la temperatura, con una máxima prevista de 29°C. El cielo se presentará algo nublado y el viento soplará del norte con intensidades entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, el tiempo continuará estable, con nubosidad parcial y una temperatura que descenderá a 22°C. No se prevén precipitaciones durante toda la jornada.

El pronóstico extendido señala que el miércoles mantendrá condiciones similares, con una máxima nuevamente de 29°C, mientras que el jueves se anticipa un fuerte ascenso térmico, con picos que podrían llegar a 33°C en el Gran San Juan.