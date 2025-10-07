El Ministerio Público Fiscal, a través del programa San Juan Te Busca, difundió dos alertas para dar con el paradero de dos jóvenes desaparecidos en la provincia. Se trata de Silva Fabián Alejandro Jesús, de 25 años, y Tiara Nicole Ortega, de 17, quienes fueron vistos por última vez los días 25 de septiembre y 1 de octubre, respectivamente.

Fabián Silva fue reportado como desaparecido el 25 de septiembre. Tiene contextura física mediana, mide 1,70 metros, es de tez trigueña, cabello corto rizado castaño claro y ojos pardos. Al momento de su desaparición vestía ropa casual y una gorra verde flúor.

Publicidad

Por su parte, Tiara Ortega fue vista por última vez el 1 de octubre. Tiene contextura pequeña, mide 1,55 metros, tez trigueña, cabello negro lacio hasta media melena y ojos marrones. Vestía un pantalón tipo calza color negra, remera blanca tipo top con mangas celestes, chaqueta gris, zapatillas negras y una mochila a cuadros rosada y negra.

Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que ayude a encontrarlos. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima al 911 o en cualquier dependencia policial de la provincia.

Publicidad

El programa San Juan Te Busca, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, trabaja de manera conjunta con la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal para la localización de personas extraviadas.