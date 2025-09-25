Bajo estrictas medidas de seguridad, Javier Milei y Benjamin Netanyahu se encontraron en un hotel de Manhattan para analizar la situación de los rehenes argentinos Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio, así como la crisis geopolítica en Medio Oriente tras la derrota de Irán frente a Israel en la Guerra de los 12 días.

“En el encuentro abordamos principalmente la situación de los rehenes argentinos. La Argentina reiteró su compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar con las autoridades israelíes a fin de lograr su pronta liberación”, informó Manuel Adorni, vocero presidencial.

El cónclave, que duró 45 minutos, también incluyó un intercambio de visiones sobre cooperación científica y tecnológica, así como otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad de profundizar los lazos de amistad y colaboración entre ambos países.

Tras la reunión, Milei recibió la Medalla de Oro Presidencial de B’nai B’rith, una organización judía que promueve programas de ayuda social y lucha contra el antisemitismo. Esta distinción se entrega a líderes que han demostrado compromiso con Israel, como David Ben-Gurion, John F. Kennedy y Golda Meir.

Antes de su encuentro con Netanyahu, el presidente visitó “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder de la dinastía Jabad Lubavitch, considerado una de las personalidades más influyentes del judaísmo moderno.

Milei encabeza una lista reducida de jefes de Estado que apoyan la estrategia de Israel en Gaza, junto con Donald Trump y Santiago Peña. El mandatario reiteró la demanda de liberación de todos los rehenes argentinos y destacó que no desistirá en la gestión para lograr su retorno seguro.

Tras concluir sus actividades en Nueva York, Milei partirá desde el aeropuerto JFK hacia Buenos Aires, donde llegará mañana temprano.