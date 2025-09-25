Los bancos volvieron a bajar las tasas de interés de los plazos fijos y algunas entidades ya pagan menos del 40% anual, tras la señal del Banco Central (BCRA), cuando este jueves redujo su postura tomadora en 10 puntos porcentuales en las simultáneas de BYMA hasta el 25%.

La decisión de la entidad monetaria se produjo luego del contundente apoyo del Tesoro de EEUU al programa económico libertario y la caída del dólar, que este jueves cerró casi estable en $1.337 en el segmento mayorista y retornó a niveles previos de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

Publicidad

Este jueves, la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) para depósitos a plazo fijo de bancos privados por $1.000 millones o más, con vencimientos entre 30 y 35 días, se ubicó en 44,19% de Tasa Nominal Anual (TNA). A su vez, la Badlar sobre depósitos de bancos privados por $1 millón o más para ese mismo plazo, lo hizo al 43,50% TNA. A principios de septiembre, estas mismas tasas se encontraban a un nivel de 67% TNA y de 58,19% TNA, respectivamente.

Tasa por banco

Banco Voii: 46,5% TNA

Banco Meridian: 46,5%

Crédito Regional Compañía Financiera: 46,5%

Banco de la Provincia de Córdoba: 46%

Banco del Sol: 45%

Banco de Tierra del Fuego: 45%

Banco del Chubut: 43%

Banco ICBC: 43%

Banco Hipotecario: 43%

Banco CMF: 42%

Banco Bica: 41%

Banco de Corrientes: 40%

Banco Mariva: 40%

Banco Comafi: 40%

Reba: 40%

Bibank: 40%

Banco Julio: 39%

Banco Macro: 38,5%

Banco Dino: 38%

Banco Nación: 36%

Banco Credicoop: 36%

Banco Galicia: 35,25%

Banco BBVA: 35%

Banco Santander: 35%

Banco Provincia: 34%

Banco Ciudad: 31%

Banco Formosa: 30%

Banco Masventas: 30%

Fuente: Ámbito