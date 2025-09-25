Ferrari se encuentra en la fase de pruebas de su primer vehículo totalmente eléctrico, oculto bajo una falsa carrocería diseñada para proteger sus líneas definitivas. La presentación oficial de este innovador modelo está prevista para la primera mitad de 2026, y se realizará de manera escalonada.

El proceso de lanzamiento comenzará en octubre con la exhibición del tren de propulsión eléctrico, que incluye motores y el sistema de baterías. Posteriormente, a inicios de 2026, se mostrará el interior del auto y, finalmente, hacia el final del primer trimestre, se revelará el automóvil en su conjunto. Las primeras entregas se esperan para fines de ese mismo año.

Durante la etapa inicial, el departamento de ingeniería e I+D de Ferrari desarrolló un “auto mula” que combinaba la mecánica de Ferrari con la carrocería del Maserati Levante, para luego avanzar hacia un prototipo completamente camuflado. Este último presenta una altura inferior a la del SUV Purosangue, modelo que inspiró algunas características del vehículo.

Para ocultar el diseño real, el modelo está cubierto por un vinilo con patrones y protuberancias que distorsionan sus formas. Las imágenes recientes sugieren que se trata de una berlina deportiva de cuatro puertas, a diferencia de la mayoría de los modelos Ferrari que suelen tener dos puertas. Además, se estima que el tamaño final del vehículo será más compacto que el que aparenta el prototipo.

Al carecer de motor de combustión, el auto no tiene salidas de escape, aunque se observa un voluminoso difusor en la parte inferior trasera que ayuda a canalizar el aire con mayor eficiencia bajo el vehículo. Asimismo, la caída suave del techo contrasta con las líneas más marcadas del Purosangue.

Benedetto Vigna, CEO de Ferrari, afirmó que las sensaciones al volante no cambiarán y que el vehículo será “muy divertido”. También destacó que el auto contará con un sonido simulado, desarrollado durante casi dos años, diseñado para emocionar tanto a los ocupantes como a quienes lo escuchan desde el exterior.

Sobre el precio, aunque se especula que rondaría los US$500.000, Ferrari planea anunciarlo oficialmente junto con la revelación completa del automóvil.