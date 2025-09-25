Xiaomi ha dejado atrás su imagen de marca económica para consolidarse como uno de los fabricantes más destacados en el mercado móvil, ofreciendo dispositivos para todos los segmentos. Su nuevo lanzamiento, el Xiaomi 17 Pro, apunta a competir directamente con el iPhone 17 Pro gracias a características técnicas avanzadas y un diseño innovador.

Una de las principales novedades del Xiaomi 17 Pro es la incorporación de una doble pantalla. Además de la pantalla principal, cuenta con una pequeña pantalla trasera junto a la cámara, que mide 2,7 pulgadas en el modelo 17 Pro y 2,9 pulgadas en el 17 Pro Max. Esta pantalla secundaria puede personalizarse para mostrar información diversa como el reloj, notificaciones, el estado del tiempo o imágenes.

Otro punto fuerte del Xiaomi 17 Pro es su batería, diseñada para ofrecer una autonomía que supera ampliamente a la mayoría de los teléfonos de su categoría, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para usuarios que priorizan la duración de la carga.

En cuanto a su precio, aún no hay cifras oficiales para España, pero tomando como referencia el precio en China en renminbis (yuanes), se estima que el Xiaomi 17 Pro podría partir de los 600 euros, mientras que el 17 Pro Max rondaría los 720 euros. Estos valores no incluyen impuestos ni posibles cargos adicionales, por lo que el costo final en el mercado europeo seguramente será más elevado.

La fecha de lanzamiento se prevé para algún momento de 2026, aunque aún no hay un calendario oficial confirmado. De esta forma, Xiaomi continúa su estrategia de ofrecer dispositivos de alta gama que compiten con las marcas más reconocidas a nivel mundial, apostando por innovaciones que marcan diferencia en el segmento.