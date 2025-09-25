Un fuerte accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves 25 de septiembre en Pocito. El hecho ocurrió alrededor de las 8:15 horas, en la intersección de calles Lemos y Las Viñas, y dejó como saldo un hombre herido que debió ser trasladado al Hospital Rawson.

De acuerdo con el informe policial, el siniestro se produjo cuando un colectivo de la empresa Mayo, que era conducido por Iván Barceló, de 29 años, se encontraba detenido en una parada de colectivos. En ese momento fue impactado desde atrás por un auto Fiat Siena, que era manejado por Melanie Fernández, de 28 años, quien circulaba acompañada por su pareja, Jonathan Ortega, también de 28 años.

A raíz del impacto, Ortega sufrió una herida cortante en la cabeza, un traumatismo encéfalo craneano (TEC) y politraumatismos, por lo que fue asistido en el lugar por personal de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Durante el procedimiento policial, tanto el chofer del colectivo como un inspector de la empresa señalaron a las autoridades que tenían dudas respecto de quién manejaba el automóvil al momento del accidente. Según declararon, al descender del colectivo observaron únicamente al hombre en el asiento del acompañante, y que la mujer llegó unos minutos después.

Ante esta situación, el fiscal del caso, Iván Grassi, junto a la ayudante fiscal Victoria Martín, ordenaron solicitar registros de cámaras de la zona y realizar el dosaje de alcohol en sangre al masculino que ya se encontraba en el hospital.