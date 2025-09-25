La empresa Adium lanzó una búsqueda laboral para incorporar a su equipo un Oficial de Servicio de Aire Acondicionado y Refrigeración, con el objetivo de fortalecer el área de mantenimiento de su planta.

Según detalló la firma, las principales tareas del puesto estarán enfocadas en efectuar mantenimiento preventivo y correctivo de unidades manejadoras de aire, equipos de aire acondicionado y refrigeración de planta, así como en operar, controlar y mantener el sistema de climatización y realizar la toma de consumos.

Requisitos excluyentes

Los postulantes deberán contar con estudios como Técnico Mecánico, Técnico Electromecánico o carreras afines, además de acreditar dos años de experiencia en tareas de mantenimiento. También se requiere conocimiento en enfriadores de agua de más de 100 toneladas de frío, preferentemente de las marcas York o Carrier.

Entre las exigencias, se destaca la capacidad para realizar mantenimiento de unidades manejadoras de aire y equipos de confort de más de 15.000 frigorías, además de disponibilidad horaria en turnos mañana, tarde y noche.

Requisito deseable

Si bien no es obligatorio, se valorará contar con conocimientos en normas GMP, dado que constituyen un plus en la gestión de procesos técnicos dentro de la compañía.

Quienes estén interesados pueden cargar su currículum a través de la plataforma: adium.hiringroom.com/jobs.