Honda Argentina lanzó oficialmente la nueva XL750 Transalp, un modelo que combina tradición y modernidad para el segmento aventurero de media-alta cilindrada. Disponible desde septiembre de 2025 a un precio de 17.500 dólares, esta motocicleta se posiciona estratégicamente por debajo del impuesto al lujo, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan confiabilidad y desempeño sin pagar costos adicionales.

El diseño de la XL750 Transalp mantiene un vínculo visual con sus predecesoras, resaltando una robustez renovada. Equipa ruedas de 21 pulgadas adelante y 18 pulgadas atrás, ideales para transitar caminos exigentes y off road, y un chasis reforzado basado en la CB750 Hornet. Su motor bicilíndrico de 755 cc con 8 válvulas, refrigerado por agua, entrega 90,5 HP a 9.500 rpm y un torque de 95 Nm a 7.250 rpm, destacándose por su potencia en un peso de 208 kilos, más liviana que muchas competidoras.

Las suspensiones Showa cuentan con 15 posiciones de precarga ajustables adelante y 7 atrás, con una configuración invertida y sistema Monoshock Pro-Link respectivamente, que favorecen la adaptabilidad en terrenos variados.

El equipamiento tecnológico incluye un tablero TFT de 5 pulgadas con un práctico joystick para navegar por el menú, doble faro proyector LED que remite a la Africa Twin y sistema de frenos con doble disco delantero de 310 mm y pinzas Nissin de dos pistones. Además, el acelerador electrónico ofrece cinco modos de conducción: sport, standard, rain, gravel y user, este último con la opción de desconectar el control de tracción y el ABS de doble canal.

Con un tanque de combustible de 16,9 litros, la autonomía puede alcanzar hasta 390 kilómetros en conducción económica y alrededor de 200 kilómetros en salidas off road. En línea con su compromiso ambiental, el parabrisas está fabricado con Durabio, un material de origen vegetal.

La Transalp XL750 está disponible en tres colores: Graphite Black, Ross White y Pearl Deep Mud Gray. La garantía ofrecida es de tres años, condicionada al cumplimiento de los servicios oficiales.

Honda describe esta nueva Transalp como la compañera ideal para el aventurero racional, que busca tecnología útil, confiabilidad y capacidad para disfrutar tanto en ruta como fuera de ella, sin necesidad de acceder a modelos de alta gama. Por eso, destacan que su precio evita el impuesto al lujo, facilitando el acceso a una moto con prestaciones avanzadas y espíritu todoterreno.

Este lanzamiento representa un hito para Honda en Argentina, especialmente considerando que la generación anterior de 2023 no fue comercializada localmente. La XL750 Transalp 2025 mantiene viva la tradición de un modelo emblemático, adaptado a las tendencias actuales del mercado y preparado para desafiar los caminos más exigentes, tal como lo simboliza su nombre inspirado en la travesía de los Alpes.