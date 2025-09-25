Otra amenaza de bomba alertó a la comunidad educativa por segunda vez este jueves 25 de septiembre. Según confirmaron fuentes judiciales a DIARIO HUARPE, cerca de las 14 horas, un nuevo llamado al 911 advirtió sobre la presencia de un artefacto explosivo en la escuela primaria del Valle Grande, en Rawson, lo que provocó la evacuación inmediata de alumnos y personal.

De acuerdo con la información disponible, el autor del llamado fue un hombre, aunque no se precisó si era mayor o menor de edad. Durante la comunicación telefónica, la persona afirmó: “Hay una bomba en la escuela del Valle Grande”.

Publicidad

Tras la alerta, equipos de Bomberos y especialistas recorrieron el establecimiento y verificaron que no había explosivos. Se trató de la segunda amenaza de bomba en menos de dos meses en la misma escuela; la primera ocurrió el pasado 8 de agosto.

El fiscal de la UFI Genérica, José Plaza, y el ayudante fiscal Emiliano Usín intervinieron en el caso, que continúa bajo investigación para determinar al responsable del llamado.

Publicidad

Este incidente se produjo apenas dos días después de que el Ministerio de Educación llevara a cabo una jornada de concientización en comunidades escolares, específicamente diseñada para disuadir y prevenir la realización de este tipo de acciones fraudulentas.

La segunda amenaza en la misma escuela

La amenaza de bomba se suma a otra que ocurrió el pasado 8 de agosto en la misma escuela de Valle Grande. Un llamado similar obligó a evacuar el establecimiento y a cortar calles del barrio mientras equipos de seguridad y Bomberos revisaban las instalaciones en busca de un posible artefacto explosivo.

Publicidad

En aquella oportunidad, tampoco se halló ningún dispositivo dentro del colegio. Sin embargo, dos alumnos fueron identificados como responsables del llamado y enfrentaron sanciones económicas que alcanzaron los $4.000.000, monto correspondiente al costo total del operativo de seguridad desplegado.

La segunda amenaza del día

Una amenaza de bomba registrada este jueves en la Escuela Balcarce, ubicada en la intersección de las calles Libertador y Balcarce en la localidad de Santa Lucía, activó de inmediato el protocolo de seguridad antiexplosivos.