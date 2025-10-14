El conductor Jorge Rial y su novia, la escritora María del Mar Ramón, se tomaron unos días de descanso y viajaron al exterior para celebrar su tercer aniversario de noviazgo. El destino elegido para su "luna de miel" fue un lugar soñado: Florencia, Italia.

Las imágenes del periodista y su pareja paseando por las calles de Florencia fueron compartidas desde la cuenta de X del programa Sálvese Quien Pueda, que conduce Yanina Latorre por América TV.

En las fotos, se pudo ver al conductor y a su novia disfrutando de un paseo al aire libre en un día de sol, como dos turistas más, deleitándose con la maravillosa arquitectura del lugar.

Este romántico viaje se da en un momento personal delicado para Rial. El conductor busca "despejarse de la difícil situación legal que enfrenta su hija Morena", quien se encuentra detenida en el penal de Magdalena desde hace dos semanas. Actualmente, Morena Rial y sus abogados esperan conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria.

Desde sus historias de Instagram, Jorge Rial compartió más detalles de su descanso. Se mostró relajado, disfrutando de un lugar a puro césped y un lago. Además, compartió una imagen de la bandeja de vegetales que consumió como parte de su dieta.

El conductor también se tomó un momento de total relax fumando un habano frente a un río. En un mensaje que acompañó sus fotos, Rial dejó en claro el objetivo de la escapada: "Recargando energía para lo que se viene. Siempre hay tiempo para un toscano". También se mostró andando en bicicleta en un campo, disfrutando del sol radiante.