La noche del 13 de octubre de 2025 fue intensa en Telefe, con la final de La Voz y el esperado debut de una nueva temporada de MasterChef Celebrity, conducida por Wanda Nara. El exitoso reality de cocina alcanzó altos picos de rating, superando ampliamente a su competencia directa, Otro día perdido.

Una de las grandes protagonistas de la noche fue Evangelina Anderson, quien se destacó desde el primer momento no solo por su carisma y belleza. La ex pareja de Martín Demichellis incluso logró subir al balcón rápidamente, junto a Marixa Balli, tras conquistar al exigente jurado con el plato que presentó.

Sin embargo, Anderson acaparó la atención al hacer una revelación sorprendente y desconocida sobre su dieta. Entre sonrisas y el desconcierto general de los presentes en la cocina, la actriz confesó: "No comí nunca en mi vida carne". Evangelina especificó que su restricción alimentaria abarca tanto la carne roja como las carnes blancas, detallando: "Desde que nací. Ni carne roja, ni carnes blancas".

Ante la confesión, la conductora Wanda Nara no dudó en consultarle si, a pesar de su larga trayectoria de abstinencia, se animaría a probar algún bocado de carne durante el transcurso del certamen. La respuesta de Anderson fue categórica y firme: "No, ni loca".