Cultura y Espectáculos > Fuerte
Evangelina Anderson confesó que jamás comió carne en su vida
POR REDACCIÓN
La noche del 13 de octubre de 2025 fue intensa en Telefe, con la final de La Voz y el esperado debut de una nueva temporada de MasterChef Celebrity, conducida por Wanda Nara. El exitoso reality de cocina alcanzó altos picos de rating, superando ampliamente a su competencia directa, Otro día perdido.
Una de las grandes protagonistas de la noche fue Evangelina Anderson, quien se destacó desde el primer momento no solo por su carisma y belleza. La ex pareja de Martín Demichellis incluso logró subir al balcón rápidamente, junto a Marixa Balli, tras conquistar al exigente jurado con el plato que presentó.
Sin embargo, Anderson acaparó la atención al hacer una revelación sorprendente y desconocida sobre su dieta. Entre sonrisas y el desconcierto general de los presentes en la cocina, la actriz confesó: "No comí nunca en mi vida carne". Evangelina especificó que su restricción alimentaria abarca tanto la carne roja como las carnes blancas, detallando: "Desde que nací. Ni carne roja, ni carnes blancas".
Ante la confesión, la conductora Wanda Nara no dudó en consultarle si, a pesar de su larga trayectoria de abstinencia, se animaría a probar algún bocado de carne durante el transcurso del certamen. La respuesta de Anderson fue categórica y firme: "No, ni loca".
Pablo Laurta fue detenido tras ser señalado como el autor del asesinato de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, en Córdoba. Escapó con su hijo de cinco años y contrató a un remisero que hoy está desaparecido. Días después, un cuerpo decapitado hallado en Concordia podría pertenecer al chofer.
Mariana Brey y Fernando Burlando: la propuesta de casamiento que rechazó y la millonaria candidatura
Evangelina Anderson recibió un lujoso y misterioso regalo con diez ramos de rosas y una carta cariñosa
La esposa de Maxi López encendió las alarmas por un accidente doméstico mientras él está en Argentina
Verónica Castro y Cristian Castro reaparecen en Miami tras polémica de salud y rumores de distanciamiento
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan emitió un comunicado oficial ante las versiones y consultas sobre el futuro del Radiotelescopio Chino-Argentino. Reclamaron que se respete el carácter científico del proyecto y que no se vea afectado por factores políticos o ideológicos.