El mundo del espectáculo está atento al incipiente romance entre Nico Vázquez y su compañera de elenco, Dai Fernández. El actor se animó a blanquear públicamente que están "empezando a conocerse desde otro lugar", lo que ocurre tres meses después de confirmar su separación de Gimena Accardi y a dos meses de haber firmado el divorcio.

Si bien los rumores de affaire circulan desde hace meses, e incluso se llegó a decir que el actor le había sido infiel a Accardi con ella, Vázquez insiste en que él está "sólo" y que por ahora "no hay nada para confirmar".

No obstante, la búsqueda de indicios y una línea de tiempo para este romance destapó una serie de mensajes "bastante jugados en redes" que, con el diario del lunes, "cobran otro sentido".

Uno de los mensajes más llamativos aparece en un viejo posteo donde Nico Vázquez y Gimena Accardi disfrutaban de sus vacaciones. Al pie de la foto, Dai Fernández les comentó: "Hermosos. Merecidas vacaciones. Los quiero".

La realidad es que el vínculo de la actriz con Vázquez siempre fue estrecho, ya que lo conocía desde hacía tiempo. La amistad se afianzó cuando empezaron a trabajar juntos en la obra Tootsie, pues Dai Fernández ingresó como reemplazo de Julieta Nair Calvo. En ese momento, ella también conoció a Gimena Accardi, con quien "mantuvo siempre un buen trato".

Dai Fernández también dejaba mensajes de profundo cariño a Nico Vázquez cuando, supuestamente, "solo eran amigos". En la despedida del musical Tootsie, Dai comentó un posteo de Nico con total sinceridad: "Viví un sueño. Eternamente agradecida con vos y todo este equipo inmenso. Una noche inolvidable. Gracias por tanto. Lo hiciste. Te quiero mucho".

Poco antes del debut de otra obra, Rocky, Nico le dedicó elogios en sus redes: "Sos una excelente actriz, merecedora de todos tus logros y una excelente persona. Que lindo que sea con vos". En otro post, Nico sumaba: "Tan feliz por el presente que construiste a base de talento, trabajo y esfuerzo. Ahora disfruta todo, que te lo merecés. Que llegue el Jueves así el público conoce a esta excelente actriz. Te quiero mucho".

Cabe destacar que, en ese momento, Dai Fernández estaba en pareja con el bailarín Gonzalo Gerber, con quien convivió durante 7 años y de quien se separó este año. Mucho se especuló con que él no pudo soportar los rumores de affaire con Nico.