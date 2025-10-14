Cultura y Espectáculos > ¿Fueron infieles?
Salieron a la luz los mensajes de cariño entre Nico Vázquez y Dai Fernández cuando “solo eran amigos”
POR REDACCIÓN
El mundo del espectáculo está atento al incipiente romance entre Nico Vázquez y su compañera de elenco, Dai Fernández. El actor se animó a blanquear públicamente que están "empezando a conocerse desde otro lugar", lo que ocurre tres meses después de confirmar su separación de Gimena Accardi y a dos meses de haber firmado el divorcio.
Si bien los rumores de affaire circulan desde hace meses, e incluso se llegó a decir que el actor le había sido infiel a Accardi con ella, Vázquez insiste en que él está "sólo" y que por ahora "no hay nada para confirmar".
No obstante, la búsqueda de indicios y una línea de tiempo para este romance destapó una serie de mensajes "bastante jugados en redes" que, con el diario del lunes, "cobran otro sentido".
Uno de los mensajes más llamativos aparece en un viejo posteo donde Nico Vázquez y Gimena Accardi disfrutaban de sus vacaciones. Al pie de la foto, Dai Fernández les comentó: "Hermosos. Merecidas vacaciones. Los quiero".
La realidad es que el vínculo de la actriz con Vázquez siempre fue estrecho, ya que lo conocía desde hacía tiempo. La amistad se afianzó cuando empezaron a trabajar juntos en la obra Tootsie, pues Dai Fernández ingresó como reemplazo de Julieta Nair Calvo. En ese momento, ella también conoció a Gimena Accardi, con quien "mantuvo siempre un buen trato".
Dai Fernández también dejaba mensajes de profundo cariño a Nico Vázquez cuando, supuestamente, "solo eran amigos". En la despedida del musical Tootsie, Dai comentó un posteo de Nico con total sinceridad: "Viví un sueño. Eternamente agradecida con vos y todo este equipo inmenso. Una noche inolvidable. Gracias por tanto. Lo hiciste. Te quiero mucho".
Poco antes del debut de otra obra, Rocky, Nico le dedicó elogios en sus redes: "Sos una excelente actriz, merecedora de todos tus logros y una excelente persona. Que lindo que sea con vos". En otro post, Nico sumaba: "Tan feliz por el presente que construiste a base de talento, trabajo y esfuerzo. Ahora disfruta todo, que te lo merecés. Que llegue el Jueves así el público conoce a esta excelente actriz. Te quiero mucho".
Cabe destacar que, en ese momento, Dai Fernández estaba en pareja con el bailarín Gonzalo Gerber, con quien convivió durante 7 años y de quien se separó este año. Mucho se especuló con que él no pudo soportar los rumores de affaire con Nico.
Pablo Laurta fue detenido tras ser señalado como el autor del asesinato de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, en Córdoba. Escapó con su hijo de cinco años y contrató a un remisero que hoy está desaparecido. Días después, un cuerpo decapitado hallado en Concordia podría pertenecer al chofer.
Mariana Brey y Fernando Burlando: la propuesta de casamiento que rechazó y la millonaria candidatura
Evangelina Anderson recibió un lujoso y misterioso regalo con diez ramos de rosas y una carta cariñosa
La esposa de Maxi López encendió las alarmas por un accidente doméstico mientras él está en Argentina
Verónica Castro y Cristian Castro reaparecen en Miami tras polémica de salud y rumores de distanciamiento
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan emitió un comunicado oficial ante las versiones y consultas sobre el futuro del Radiotelescopio Chino-Argentino. Reclamaron que se respete el carácter científico del proyecto y que no se vea afectado por factores políticos o ideológicos.