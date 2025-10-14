Alex Caniggia utilizó sus redes sociales, donde suele compartir momentos de su día a día junto a su hija Venezia, para publicar una imagen de una reciente salida familiar que generó polémica, ya que muchos la interpretaron como un "filoso dardo" hacia su madre, Mariana Nannis.

El hijo de Claudio Paul compartió una storie de Instagram mostrando una "Sushi night en familia". En la foto se lo ve cenando junto a su hija, su padre, Claudio Paul Caniggia, y la pareja de este, Sofía Bonelli.

La frase elegida para acompañar la imagen fue la que no pasó desapercibida: "Siempre unida la familia". Esta última línea podría interpretarse como una "indirecta directa a Nannis".

Alex Caniggia no mantiene una relación con su madre desde el momento en que ella lo echó del departamento en el que vivía. En aquel entonces, Alex compartía esa residencia con su pareja, Melody Luz, quien estaba embarazada. Cabe destacar que Melody Luz no formó parte de la cena; en sus historias de Instagram se mostró disfrutando de un plan a solas en el teatro.

En contraposición a la tensa relación con su madre, el vínculo de Alex con Claudio Paul Caniggia es "muy diferente". Alex se ha mostrado cada vez más cercano al exfutbolista. La buena relación entre padre e hijo se evidencia en que Alex incluso invitó a Claudio Paul al cumpleaños de dos años de su hija Venezia. Además, el mediático ha utilizado sus redes para mostrar el "fuerte lazo que existe entre su hija y su abuelo".

Este acercamiento se da a pesar del fuerte enfrentamiento judicial que mantienen Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia desde su separación. Sin embargo, se menciona que meses atrás la Justicia sobreseyó al exfutbolista en la causa de abuso sexual que la mediática había denunciado.

Aunque Alex logró recomponer su relación con su hermana Charlotte, ella no estuvo presente en el encuentro familiar ni hizo comentarios al respecto en sus redes. Charlotte, a diferencia de su mellizo, mantiene un vínculo cercano con su madre e incluso ha intentado, "aunque sin éxito", que Alex "arregle las cosas con ella".

Un detalle relevante es que Mariana Nannis "aún no conoce a la pequeña" Venezia, la nieta que comparte con Claudio Paul.