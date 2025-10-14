Tito Otiñano brindará concierto solidario con tributo a Gardel, Roberto Carlos y Luis Miguel

El cantante sanjuanino Tito Otiñano se presentará el próximo jueves 30 de octubre a las 21.30 horas en el Auditorio Juan Victoria con un concierto solidario a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos de San Juan. El evento musical contará con la participación especial de la cantante Gabriela Zunino.

El repertorio del concierto incluirá un recorrido por las obras de tres emblemáticos artistas: Carlos Gardel, Roberto Carlos y Luis Miguel. El espectáculo presentará una mixtura de tangos, baladas, boleros y las canciones más reconocidas de estos intérpretes, en un formato especialmente diseñado para evocar diferentes emociones entre el público.

Publicidad

La formación musical estará integrada por Orlando Tejada en teclados y dirección musical, German Arroyo en guitarra, Mario Pereyra en bajo y Roberto Benegas en batería. Este conjunto acompañará a Otiñano en su interpretación del repertorio seleccionado.

El acceso al concierto tendrá un carácter solidario, ya que la entrada consistirá en la donación de alimentos no perecederos. Estos serán destinados íntegramente a la Fundación Banco de Alimentos de San Juan, organización sin fines de lucro que distribuye más de 10.000 raciones de alimentos en la provincia y trabaja para reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de productos aptos para el consumo.

Publicidad

Tito Otiñano cuenta con una trayectoria que incluye cuatro álbumes editados: "Honrar La vida", "Mucho Corazón", "A mi manera" y "Clásicos del tango". El artista se ha presentado anteriormente en escenarios como el Auditorio Juan Victoria, el Teatro Sarmiento, el Cine Teatro Municipal y el Teatro Colón de Mar del Plata.