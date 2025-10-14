Cultura y Espectáculos > Inesperado
“Y en la misma casa”: El pícaro comentario del hijo de Wanda Nara y Maxi López sobre sus padres
POR REDACCIÓN
El lunes 13 de octubre de 2025 debutó por la pantalla de Telefe la nueva edición de MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara. El primer programa generó un fuerte batacazo en el rating, llegando incluso a superar la final de La Voz Argentina.
Uno de los momentos más destacados del estreno fue el picante intercambio entre Wanda y Maxi López, que dejó en evidencia la química y el humor que hay entre la mediática y su exmarido, algo que promete generar muchas perlitas dentro del reality.
En este contexto, la conductora se mostró rodeada de sus seres queridos durante el debut. A través de sus historias de Instagram, Wanda compartió que vio el primer programa junto a Maxi López, sus cinco hijos, su mamá Nora Colosimo, su papá Andrés Nara, su novio Martín Migueles, Kennys Palacios y varios amigos más.
En las imágenes que compartió, se puede ver a Wanda preguntándole a Benedicto, el menor de sus hijos con Maxi, qué sentía al ver a sus padres en un mismo programa.
La respuesta del adolescente de 13 años no pasó desapercibida y desató las risas entre todos los presentes: “Y en la misma casa”, lanzó pícaramente.
Finalmente, Wanda decidió cortar el video por pedido de otro de sus hijos, Constantino, y luego borró las imágenes de sus redes. Sin embargo, varios usuarios de X (ex Twitter) ya las habían replicado.
