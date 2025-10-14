Julieta Poggio es, sin duda, una de las participantes de Gran Hermano que mejor supo capitalizar la fama que le impuso el reality. Su éxito no solo se refleja en la variedad de propuestas artísticas que ha llevado a cabo, sino también en su incursión en el plano empresarial.

La influencer ya había demostrado su espíritu emprendedor en diciembre del año pasado, cuando lanzó su primera marca propia, "SoCute by JuliPo", una línea de maquillaje que sigue vigente y con la que le va muy bien.

Publicidad

Ahora, Poggio ha decidido volver a apostar en los negocios, según reveló en el programa El Ejército de la Mañana, Bondi Live. Este nuevo emprendimiento la verá trabajar junto a su familia, ya que será socia de sus padres. Sus padres pondrán un vivero boutique en Pilar, y Julieta, por su parte, instalará una cafetería adentro.

El nuevo negocio se llamará "Raiza by JuliPo". La elección del nombre tiene un significado especial: "Raysa" significa "raíz femenina".

Publicidad

Julieta Poggio justificó su decisión de emprender con su signo zodiacal y su deseo de mantener el dinero activo: "Me encanta invertir porque sino siento que tengo la plata muerta". Además, reconoció que le "gusta la plata y esto de ser 'empresaria', soy capricorniana".

El concepto de "Raiza by JuliPo" está diseñado para fusionar la naturaleza y la gastronomía. La idea es que los clientes puedan "ir a comprar unas plantas, unas flores y de paso tomar un café". Además, la actriz adelantó que como detalle adicional, a quienes consuman, "les vamos a regalar algunas semillitas para que siembren".

Publicidad

Poggio se mostró muy entusiasmada con este nuevo proyecto y señaló que junto a su equipo ya están en la etapa de elegir la vajilla indicada. Con una sonrisa, resumió su evolución profesional: "Ya soy dueña de una marca de maquillaje y ahora de una cafetería".