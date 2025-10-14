El 12 de septiembre de 2025 marcó un día fatídico para la familia de Thiago Medina. El exconcursante de Gran Hermano sufrió un brutal choque con su moto contra un auto, lo que lo llevó a ser internado en terapia intensiva en estado crítico. Tras 28 días de internación y de pasar por todos los estadios de gravedad, Thiago finalmente recibió el alta.

Un mes después de aquel fatídico día, su pareja, Daniela Celis, compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales, enfocándose en el rol de sus hijas en la recuperación emocional de la familia.

Publicidad

Daniela subió una tierna storie de Instagram donde se veía su mano junto a la de sus bebés, Aimé y Laia, una arriba de la otra. El texto que acompañó la imagen resonó en sus seguidores: "Un mes así. Gracias hijas por ser tan compañeras y hacer que todo sea más fácil. Son lo más lindo que hice en mi vida".

Desde el primer momento de la crisis, Daniela Celis expresó su mayor deseo: que sus gemelas no se quedaran sin padre. La influencer demostró su fortaleza, ocupándose de hacer todo lo posible por Thiago, tanto en el aspecto personal, como económico y de la fe.