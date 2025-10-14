Cultura y Espectáculos > Emoción
“Un mes así”: Daniela Celis, aliviada, reflexiona sobre el accidente de Thiago Medina
POR REDACCIÓN
El 12 de septiembre de 2025 marcó un día fatídico para la familia de Thiago Medina. El exconcursante de Gran Hermano sufrió un brutal choque con su moto contra un auto, lo que lo llevó a ser internado en terapia intensiva en estado crítico. Tras 28 días de internación y de pasar por todos los estadios de gravedad, Thiago finalmente recibió el alta.
Un mes después de aquel fatídico día, su pareja, Daniela Celis, compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales, enfocándose en el rol de sus hijas en la recuperación emocional de la familia.
Daniela subió una tierna storie de Instagram donde se veía su mano junto a la de sus bebés, Aimé y Laia, una arriba de la otra. El texto que acompañó la imagen resonó en sus seguidores: "Un mes así. Gracias hijas por ser tan compañeras y hacer que todo sea más fácil. Son lo más lindo que hice en mi vida".
Desde el primer momento de la crisis, Daniela Celis expresó su mayor deseo: que sus gemelas no se quedaran sin padre. La influencer demostró su fortaleza, ocupándose de hacer todo lo posible por Thiago, tanto en el aspecto personal, como económico y de la fe.
Mariana Brey y Fernando Burlando: la propuesta de casamiento que rechazó y la millonaria candidatura
Pablo Laurta fue detenido tras ser señalado como el autor del asesinato de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, en Córdoba. Escapó con su hijo de cinco años y contrató a un remisero que hoy está desaparecido. Días después, un cuerpo decapitado hallado en Concordia podría pertenecer al chofer.
Mariana Brey y Fernando Burlando: la propuesta de casamiento que rechazó y la millonaria candidatura
Pablo Laurta fue detenido tras ser señalado como el autor del asesinato de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, en Córdoba. Escapó con su hijo de cinco años y contrató a un remisero que hoy está desaparecido. Días después, un cuerpo decapitado hallado en Concordia podría pertenecer al chofer.