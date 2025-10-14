Los hermanos Ariel y David Cunio y Eitan Horn, tres de los veinte rehenes argentinos que permanecían vivos en poder de Hamas, fueron liberados este lunes tras más de dos años de cautiverio. El regreso a Israel puso fin a 738 días de angustia para sus familias, que esperaban la liberación desde el ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur del país.

A pesar de la liberación de los Cunio y Horn, los restos del argentino Lior Rudaeff, asesinado durante el mismo ataque, todavía no fueron devueltos. Hamas había prometido la entrega de los cuerpos de 28 rehenes muertos como parte del acuerdo con Israel, pero hasta el momento solo fueron entregados cuatro.

Durante la mañana, un operativo de la Cruz Roja permitió a los hermanos Cunio comunicarse por videollamada con su madre, Silvia Cunio, desde Gaza. “No escuché nada, pero los vi, y eso fue suficiente para sentir una felicidad descomunal”, contó la mujer al portal israelí Walla, emocionada. Agregó: “Es imposible describir todo lo que estoy viviendo. Ya estoy esperando para darles el abrazo y el beso más grandes del mundo”.

El secuestro de los Cunio ocurrió en la madrugada del 7 de octubre de 2023, en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades más castigadas por Hamas durante el ataque sorpresa. Silvia Cunio había reunido a veinte familiares en su hogar, incluidos sus hijos, nueras y nietos, cuando comenzaron los disparos. La familia permaneció refugiada durante siete horas mientras los atacantes intentaban ingresar al cuarto donde se resguardaban.

Ocho de los veinte miembros reunidos esa noche fueron secuestrados. A lo largo de los meses, algunos lograron ser liberados en distintas tandas: Sharon Cunio, esposa de David, volvió a Israel en noviembre de 2023 junto con sus mellizas, Emma y Yuli; mientras que la novia de Ariel, Arbel Yehud, fue liberada en enero de este año tras casi 500 días de cautiverio.

David Cunio es actor y debutó en el largometraje Youth, estrenado en 2013 en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Ariel, su hermano menor, residía en Nir Oz y había regresado poco antes del ataque de un viaje por América Latina junto a su pareja.