La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ha vuelto a captar la atención de los medios. Hace solo unas semanas, el conductor había sorprendido al anunciar su separación de la modelo peruana durante una transmisión de su nuevo ciclo de streaming, Estamos de paso.

Esta noticia generó diversas especulaciones, incluyendo versiones de una crisis definitiva y otras que apuntaban a que la ruptura era una estrategia mediática. Sin embargo, la pareja rápidamente despejó las dudas, confirmando su reconciliación a los pocos días y mostrándose juntos nuevamente. Incluso se les ha visto juntos en medio de las grabaciones de Los Tinelli, el reality que retratará la intimidad del clan familiar.

En este contexto de críticas y rumores que ponen en duda la autenticidad de su relación, Tinelli decidió hacer pública una declaración romántica en Instagram para sellar su amor.

El conductor publicó una serie de imágenes junto a Milett, donde se los observa abrazados y besándose. El posteo estaba acompañado por un extenso texto cargado de emoción y musicalizado con la canción "Para siempre" de Benjamín Amadeo.

"TE VOY A AMAR", comenzó la dedicatoria de Tinelli, antes de continuar con un mensaje que refuerza su compromiso: "Te voy amar cada día de mi vida, entre sonrisas, entre llantos, te voy amar de cualquier manera, te voy amar en tus días buenos pero también te amaré mucho más en tus días malos si es necesario, te voy amar de la manera más sincera".

El texto concluía con una reafirmación de su felicidad y un compromiso duradero: "te voy amar porque tú me haces sentir bien, porque me haces feliz, te amaré por siempre mi vida". Con esta publicación, Tinelli eligió una forma directa y emocional de expresar sus sentimientos, dejando claro que el amor es el protagonista en su relación.