"Grité, pero valió la pena": Carmen Barbieri mostró el "milagroso" tratamiento mini invasivo para combatir el dolor articular
Carmen Barbieri volvió a sorprender a sus seguidores al compartir en redes sociales detalles sobre el tratamiento al que se somete para aliviar el dolor articular. Con su estilo frontal, la capocómica decidió mostrar el procedimiento que le aplica el reconocido traumatólogo Alejandro Druetto, especialista en ortopedia.
La técnica utilizada es conocida como “tratamiento con factores de crecimiento”, un método novedoso y mínimamente invasivo. Este procedimiento está diseñado para estimular la reparación natural de las articulaciones dañadas.
Según explicó el Dr. Alejandro Druetto, quien también atendió a Susana Giménez y a su hija Mecha, el tratamiento se realiza utilizando sangre del propio paciente. Esta sangre es luego procesada para obtener un plasma rico en factores de crecimiento, el cual se inyecta en la zona afectada.
El especialista destacó la eficacia del método. A partir de la aplicación, la zona lesionada comienza a cicatrizar y, “al cabo de siete días, se observa una cantidad de células cuatro veces superior a la de un proceso normal o convencional”. El tratamiento es ambulatorio, ya que puede realizarse "tanto en quirófano como en el mismo consultorio".
Las aplicaciones de este método son amplias, incluyendo: artrosis en etapas iniciales, lesiones de rodilla, cadera, hombro y codo, desgarros musculares, e incluso puede servir como tratamiento complementario a cirugías.
A pesar de ser un procedimiento médico, Carmen Barbieri no perdió la oportunidad de ponerle su sello humorístico a la experiencia. Junto a un video del procedimiento, la capocómica escribió irónicamente: “¿Dolor? ¿Qué dolor?”.
Entre risas, la actriz confesó que “gritó, pero valió la pena” y agradeció al Dr. Druetto por “sacarle todos los dolores”.
Finalmente, Carmen lanzó una advertencia a sus seguidores en otra publicación: “No apto para sensibles”, dejando claro que aunque el tratamiento resultó exitoso, el proceso visual no es apto para cualquiera que se anime a verlo.
