Ante recientes episodios de vandalismo y robos en establecimientos educativos, el Gobierno de San Juan anunció que reforzará las medidas de seguridad en las escuelas. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó que se incorporará personal de vigilancia privada en más de cuarenta instituciones, con el objetivo de garantizar el cuidado de los espacios donde asisten miles de estudiantes.

“Esto es algo que vengo planteando hace mucho tiempo y que reitero en cada oportunidad: las escuelas son espacios de todos y debemos cuidarlas entre todos”, expresó a DIARIO HUARPE. La funcionaria explicó que, si bien actualmente cuentan con seguridad privada y presencia de efectivos policiales en algunos turnos, “no alcanza para acompañar a cada docente ni a cada institución como sería necesario”.

La ministra insistió en la importancia de la conciencia ciudadana en el cuidado de los edificios públicos. “Tenemos que entender que la escuela es un bien de todos. En muchos casos, los inconvenientes surgen durante los cambios de guardia o en los horarios nocturnos, cuando los establecimientos quedan solos”, detalló.

En ese sentido, Fuentes adelantó que se está finalizando un proceso de revisión y contratación que permitirá que más de cuarenta escuelas vuelvan a contar con servicio de seguridad privada. “Esto forma parte del trabajo que venimos haciendo para garantizar entornos seguros, pero también necesitamos que la comunidad educativa se involucre”, subrayó.

Consultada sobre la cantidad de agentes y vigiladores que actualmente trabajan en las escuelas, la ministra prefirió no precisar cifras. “No quiero dar un número que no sea exacto, pero tenemos numerosos policías que realizan adicionales, sobre todo por la noche, cuando los edificios quedan vacíos”, explicó.

Finalmente, Fuentes hizo un llamado a la responsabilidad colectiva. “Cada vez que se daña o se sustrae algo de una escuela, se está afectando directamente a los chicos. Reponer un artefacto cuesta tiempo y dinero, y eso impacta en el aprendizaje. Debemos cuidar las escuelas como el lugar donde se forman los más importantes que tenemos: nuestros estudiantes”.