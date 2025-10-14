El crimen de Emir Barboza, el niño de 5 años asesinado en medio de una balacera en el barrio Valle Grande, en Rawson, sigue generando conmoción y profundo dolor en toda la comunidad. En las redes sociales, los familiares del pequeño expresaron su impotencia, su rabia y la exigencia de justicia por una vida truncada demasiado pronto.

“Por favor pido justicia para mi primo, este hdp lo mató. Que se refunda en el penal, no tenés perdón de Dios. Hdp asesino, eso sos. Pero vas a pagar por lo que hiciste, mal parido. Era un niño, toda una vida por delante”, escribió uno de los primos del menor en una publicación que refleja la magnitud del dolor que atraviesa la familia.

En otro mensaje, el mismo joven compartió: “Nos dejaste un dolor inmenso, estamos todos destrozados”.

Las palabras se multiplicaron en distintas cuentas de redes sociales, donde el entorno de Emir pidió justicia y mostró la angustia que sacude a todo el barrio.

Un crimen que sacudió a Valle Grande

El ataque ocurrió en la noche del lunes, en la zona de Manzanas 23 y 26 del barrio Valle Grande. De acuerdo con la investigación judicial, Emir quedó en medio de un enfrentamiento armado entre grupos rivales y recibió un disparo en el tórax.

Un familiar de 19 años lo trasladó de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, pero lamentablemente el pequeño llegó sin signos vitales.

El hecho desató un amplio operativo policial que culminó con la detención de siete personas, entre ellas un menor de edad. Los aprehendidos fueron identificados como Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo, Jonathan Javier Carrizo y un menor identificado por sus iniciales L.B.

En el lugar del crimen, los investigadores secuestraron vainas servidas, proyectiles, celulares y un arma de fuego, elementos que serán analizados en el marco de la causa. Todos los detenidos quedaron a disposición de la UFI Delitos Especiales, que encabeza la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho.