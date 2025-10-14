El Consejo de la Magistratura de San Juan logró finalmente cerrar la polémica y necesaria lista de candidatos para ocupar el estratégico y poderoso cargo de fiscal general de la Corte. Los nombres que integran la terna final son Guillermo Baigorri, Rolando Lozano y Matías Senatore.

Esta definición se produce en medio de una gran urgencia, ya que la institución buscó evitar que el cargo quedara en suspenso hasta después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. La Constitución establecía un plazo perentorio de 60 días hábiles desde la notificación de la vacante para elevar la terna a la Legislatura, cuyo vencimiento tope era el 17 de octubre.

El Quiebre del consenso y la lista definitiva

La elaboración de esta terna se dio luego de que el Consejo fracasara en sus dos convocatorias previas, lo que expuso la principal traba: la falta de consenso necesario para alcanzar los tres votos requeridos de los cinco integrantes del organismo.

El nombre que el sector oficialista impulsaba firmemente fue el del camarista laboral Guillermo Baigorrí. El magistrado posee casi 13 años en el cargo judicial y un notable pasado político, habiendo sido presidente de Producción y Trabajo, exdiputado nacional y exsenador electo (cargo al que renunció en 2005). Sin embargo, esta postulación enfrentaba una fuerte resistencia por parte de los representantes de la abogacía, Valeria Torres y Raúl Acosta, sumados a la diputada uñaquista Fernanda Paredes.

Ante la dificultad de obtener los votos para Baigorrí, y a pesar de que algunas fuentes afirmaban que "no existe un plan B" oficial, las opciones de consenso comenzaron a tomar una "fuerza inusitada". En este escenario de tensión, se barajó de manera extraoficial un grupo de nombres que podrían destrabar la pelea política, los cuales fueron denominados los "tapados".

Finalmente, la terna confirmada resultó ser una combinación de la persistencia oficialista y la necesidad de consenso:

1. Guillermo Baigorri: El candidato impulsado por el oficialismo.

2. Rolando Lozano: Nombrado previamente como una de las alternativas de consenso que sonaban con más fuerza. Está identificado con el peronismo.

3. Matías Senatore: También mencionado como una opción fuerte de consenso.

La inclusión de Lozano y Senatore, que formaban parte de las opciones que buscaban dejar de lado las peleas políticas, se impuso como una opción real para cumplir con el plazo límite y garantizar la continuidad institucional en el cargo de fiscal general antes de que los sanjuaninos volvieran a las urnas.