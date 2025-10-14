La Selección argentina enfrentará a Puerto Rico este martes a las 21:00 en el Chase Stadium de Miami, en el cierre de la doble jornada FIFA. El equipo de Lionel Scaloni llega al compromiso luego de vencer 1-0 a Venezuela y busca cerrar la ventana de amistosos con una nueva victoria antes de retomar la preparación rumbo al Mundial 2026.

El encuentro marcará la primera vez que Argentina se cruce con Puerto Rico en la historia. El amistoso iba a jugarse originalmente en Chicago, pero fue reprogramado para el estadio del Inter Miami, el mismo en el que suele actuar Lionel Messi, quien regresó a los entrenamientos con la Selección tras participar del último partido de su club.

Aunque Scaloni no confirmó el equipo titular, se espera que Messi sume minutos, ya sea desde el arranque o ingresando en el complemento. El DT aprovechará este partido para observar a jugadores que buscan ganarse un lugar en la lista del Mundial 2026. Entre ellos, el delantero José “Flaco” López, figura de Palmeiras, quien podría tener su debut como titular en el frente de ataque.

El equipo boricua, dirigido por Charlie Trout, llega sin ritmo competitivo: quedó eliminado de las Eliminatorias de la Concacaf tras caer ante Surinam y El Salvador en junio, y desde entonces no volvió a disputar partidos oficiales. Actualmente ocupa el puesto 155 del ranking FIFA, por debajo de selecciones como Fiji y Yemen.

La principal esperanza de Puerto Rico es Jeremy de León, delantero de 21 años perteneciente al Real Madrid, que juega cedido en el Hércules de la tercera división española. El joven atacante es la gran promesa del fútbol boricua y será observado de cerca por los hinchas del conjunto caribeño.

Probable formación de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López y Nico Paz o Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Posible once de Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.

El partido comenzará a las 21:00 (hora argentina), se jugará en el Chase Stadium, hogar del Inter Miami, y será transmitido por TyC Sports. Con este encuentro, la Scaloneta cerrará la fecha FIFA de octubre, en un nuevo paso de preparación hacia la defensa del título mundial en 2026.