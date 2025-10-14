El caso que conmociona a Córdoba y Entre Ríos tiene como principal acusado al uruguayo Pablo Laurta, detenido este domingo en la ciudad de Gualeguaychú, tras una intensa búsqueda nacional. Está imputado por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, ocurrido el miércoles 8 de octubre en el barrio Villa Rivera Indarte. Además, enfrenta cargos por la sustracción de su hijo de cinco años, a quien mantuvo bajo su custodia ilegal durante varios días, y por su presunta vinculación con la desaparición y posible homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio.

La secuencia de los hechos comenzó en Córdoba, cuando Laurta irrumpió en la vivienda de Giardina y la asesinó junto a su madre a balazos. Vecinos y familiares habían denunciado reiteradamente hostigamiento y acoso por parte del acusado, que merodeaba la zona con frecuencia y vigilaba la casa. Tras el crimen, Laurta escapó con su hijo, lo que motivó la activación inmediata del Alerta Sofía, un protocolo nacional de búsqueda de menores.

Luna Giardina y Mariel Zamudio, las dos víctimas del doble femicidio. (Foto gentileza)

Durante el operativo, la investigación reveló que Laurta había ingresado al país de manera clandestina desde Uruguay, cruzando el río en canoa, y que en Entre Ríos contrató al remisero Martín Sebastián Palacio, oriundo de San Salvador, para viajar hasta Córdoba. Poco después de su desaparición, el automóvil de Palacio apareció incendiado en un descampado de Villa Retiro, donde el fuego afectó a otros 14 vehículos y obligó a evacuar a más de 130 personas. Cámaras de seguridad confirmaron que Laurta y Palacio fueron vistos juntos en Concordia antes del viaje.

La detención de Laurta se produjo este domingo en un hotel de Gualeguaychú, donde fue hallado junto a su hijo (en buen estado de salud). En la habitación, los investigadores encontraron un arma, varios teléfonos celulares, dólares en efectivo y la billetera del remisero desaparecido. Además, la Justicia obtuvo un video clave que refuerza la hipótesis de una relación previa y de confianza entre el acusado y Palacio.

Un día después, el lunes, las pesquisas se trasladaron a la zona rural de Concordia, donde se halló un cuerpo mutilado dentro de una bolsa, sin cabeza ni brazos. Las autoridades realizaron estudios de ADN y fotografías de tatuajes para intentar determinar si los restos corresponden a Martín Palacio. Según fuentes judiciales, la fecha y el lugar del hallazgo coinciden con el último registro del remisero junto a Laurta.

El auto de Palacio fue encontrado prendido fuego en la ciudad de Córdoba. (Foto gentileza)

Actualmente, la Justicia de Córdoba acusa a Laurta de doble femicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, además de sustracción de menores, mientras que la Justicia de Entre Ríos lleva adelante una causa paralela por la desaparición y posible homicidio de Palacio.

Este martes, el niño secuestrado por su padre cumple seis años, mientras continúa la espera por los resultados de ADN que podrían confirmar si el cuerpo hallado en Concordia pertenece al chofer desaparecido. El caso, que combina violencia de género, fuga transfronteriza y presunto crimen conexo, mantiene en vilo a ambas provincias y podría derivar en una investigación de alcance internacional.