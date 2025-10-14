Cultura y Espectáculos > Inesperado
Carla Conte y su amiga quedaron solas en la sala de cine y estallaron de risa
POR REDACCIÓN
Ir al cine en una función de lunes por la tarde suele ser un plan relajado. Sin embargo, lo que vivieron Carla “Negra” Conte y su amiga Mariela Franzosi superó cualquier expectativa. Ambas decidieron ir a ver Belén, la película argentina del momento, y compraron entradas para la función de las 5 de la tarde.
Lo que parecía una salida de cine común se transformó en una experiencia única cuando, al acceder a la sala, se dieron cuenta de algo "insólito": ¡eran las únicas espectadoras!.
Lejos de molestarse por la falta de público, la conductora y su amiga se lo tomaron con mucho humor. Carla bromeó al respecto mientras filmaba el lugar completamente vacío, diciendo: “Podés elegir la butaca que quieras”.
Decididas a documentar su propia función privada, ambas compartieron la situación en sus redes sociales. Carla Conte subió un video donde mostraba la escena solitaria y "a la vez cómica".
