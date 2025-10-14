La edición 2025 de La Voz Argentina llegó a su final, con la etapa de definición concluyendo el 13 de octubre. Si bien el formato es conocido por ser “muy exitoso” y logró ser el programa más visto de la televisión en meses anteriores, los números de rating registrados en la final "no fueron tan altos como quizás se esperaba".

La conductora Yanina Latorre no tardó en ofrecer su opinión, señalando a los responsables del bajo rendimiento en la audiencia. Según Latorre, la culpa recae en los coaches del programa.

Esta temporada, los jurados estuvieron conformados por Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti. Luck Ra fue el único debutante y llegó a la final con uno de los participantes favoritos, mientras que el resto repitió su rol. Nicolás Occhiato, por su parte, estuvo a cargo de la conducción.

Latorre fue contundente en sus críticas, asegurando en El Observador que el jurado "no estuvo a la altura". La conductora argumentó que, al igual que en MasterChef, el programa es de "los jurados y los chicos, no tiene que ver el conductor". Latorre insistió: "Lo de este año, para mí, tiene que ver con ellos. No sé si no amalgamaban, fue raro".

Además, la crítica apuntó directamente a la ausencia de figuras icónicas de temporadas pasadas, como Ricardo Montaner. Latorre afirmó que el programa "siempre estuvo flojo" y que "faltó un Montaner, que era divertido".

Si bien Yanina Latorre cargó las tintas contra los coaches, la realidad es que la mayor queja expresada en redes sociales por los seguidores del programa no fue sobre los jurados, el conductor o los participantes.

Las principales molestias de la audiencia se centraron en el "constante cambio de días" de emisión. Aunque La Voz Argentina comenzó transmitiéndose de domingo a jueves, las etapas avanzadas sufrieron variaciones en su programación, incluyendo la adición y luego eliminación de los viernes. A esto se sumó que los partidos de fútbol que transmitía Telefe ocuparon el espacio del reality en varias ocasiones.

Otro factor que pudo haber afectado la sintonía fue el uso de programas grabados. El formato se caracterizaba por las presentaciones en vivo y un mayor poder de decisión del público, pero en esta edición, las definiciones estaban filmadas y la audiencia "solo votó en dos oportunidades, más la final".