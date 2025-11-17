Juana Repetto atraviesa un momento delicado en su vida personal al cursar su cuarto mes de gestación mientras se enfrenta al diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual. La artista reveló que tiene VPH (Virus del Papiloma Humano) y que debe mantener un reposo estricto por indicación médica.

Juana Repetto usó sus redes sociales para abrir el diálogo con sus seguidores y detallar su experiencia, buscando combatir la desinformación que percibe que aún rodea al tema.

Publicidad

La necesidad del reposo estricto durante este embarazo se debe a que Repetto tuvo una operación previa de cuello de útero a causa del virus. Su prioridad ahora es seguir de cerca cada control con su equipo ginecológico y cuidar la gestación para evitar cualquier riesgo de parto prematuro.

En sus publicaciones, Repetto hizo hincapié en la dificultad de rastrear el origen del contagio, cortando las "versiones malintencionadas". Escribió con firmeza que es "imposible que vos sepas cuándo y dónde te lo transmitieron".

Publicidad

La actriz explicó cómo opera realmente el virus, aclarando que su manifestación no es necesariamente inmediata. Puede ser un virus que la persona se haya contagiado "en tu primer relación a los 18 años" y que recién "te salga positivo en un PAP a los 50". Ella enfatizó que el VPH "se activa cuando se activa". Por esta razón, la persona contagiada "no sabés quién te contagió y vos pudiste haber contagiado, incluso a tu pareja".

Para finalizar, la actriz puso el acento en la importancia de los controles anuales y de la información confiable. Destacó que, aunque el preservativo es fundamental para prevenir muchas enfermedades, este método "no es el caso del VPH" y no garantiza protección completa. Por ello, reiteró un mensaje crucial: "Controlar anualmente es la mejor manera para prevenir que esto avance".