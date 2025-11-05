La familia Legrand volvió a quedar en el centro de la escena mediática en los últimos días por una supuesta pelea entre Marcela Tinayre y su hija, Juana Viale. Las versiones de conflicto comenzaron a circular después de que la nieta de Mirtha Legrand no asistiera al cumpleaños de su madre, celebrado el 31 de octubre. En medio de esta ola de rumores, Juana decidió romper el silencio y se mostró firme y sin vueltas ante el cronista de LAM.

"No sé de dónde salió ese rumor. Hay tantos rumores en mi vida que uno más, uno menos…", comenzó diciendo la conductora de 43 años sobre la supuesta distancia con su madre. Juana marcó su postura frente a la exposición mediática al agregar: "No vivo de los rumores".

La incomodidad de la actriz fue visible cuando uno de los cronistas le preguntó sobre el horario en que habría regresado de su viaje, buscando investigar si ese factor le habría impedido asistir al festejo. Juana respondió con firmeza: "No me desafíes. No te tengo que explicar nada a vos, ni de mí, ni de mi madre, ni de ningún vínculo".

Juana Viale aclaró que no hubo conflicto familiar detrás de su ausencia en el cumpleaños de su madre. Ella explicó que "Estuve de viaje y hablamos todos los días". Sobre su inasistencia, comentó que "Estaba muerta y no tenía ganas de ir al cumpleaños en el que había tanta gente, no me daba el cuero".

La conductora también señaló que, si hubiese pasado o si pasara un conflicto, "jamás lo expondría acá".

Sobre el final de la entrevista, Viale reflexionó sobre la dinámica natural de toda relación familiar. Señaló que "Sabemos que los medios inventan, todos han inventado mil cosas". Juana concluyó con una frase que buscó cerrar el capítulo y bajarle el tono a la polémica: "Tengo 43 años con una madre, ¿cómo no me voy a pelear alguna vez?".