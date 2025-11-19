Julieta Makintach rompió el silencio tras ser destituida de su cargo por el escándalo generado por el documental que se estaba filmando en pleno juicio por la muerte de Diego Maradona. En una entrevista exclusiva con Nelson Castro en TN, la exmagistrada contó su verdad, luego de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires tomara la decisión por unanimidad de apartarla e inhabilitarla para ocupar cualquier otro cargo judicial.

Makintach sostuvo que "Todos sabían que el documental se iba a filmar". Aseguró que la idea de filmar la docuserie no fue suya y que ni siquiera el escritor sabía qué formato iba a tener, ya que era algo que le era ajeno. La idea se gestó en un cumpleaños en febrero, cuando una amiga le presentó la propuesta. Sobre esa amiga (María Lía Vidal), Makintach comentó: "Creo que mi amiga se va a arrepentir toda su vida".

Según Makintach, la idea fue de su amiga y otros, quienes le dijeron que querían mostrar que la justicia es incorruptible y transparente a través de una mujer. "Ellos se quedaron hablando de que había que mostrar la justicia a través de mí". La exmagistrada afirmó que consultó esta propuesta con una autoridad institucional, de la cual recibió la advertencia: "Nada puede salir de tu imagen durante el juicio". Esto, según ella, es algo común en los documentales de juicios trascendentes en Argentina.

Respecto a la prohibición del ingreso de cámaras a las audiencias, Makintach manifestó que no tuvo poder de decisión en esa medida, y que ella, personalmente, hubiera permitido a todos filmar todo.

La magistrada destituida se defendió enfáticamente de las acusaciones sobre sus motivaciones. Aseguró: "No quiero ser actriz, no quiero fama, y no quiero plata". Frente a las especulaciones sobre "millones de dólares" y la BBC, concluyó que "manchar a alguien es gratis evidentemente... y una carrera de 25 años también".