Los sanjuaninos que trascendieron la pantalla de La Voz estarán en la FNS

William Heredia, Eduardo Desimone, Walter Vilches, Mateo Pintor y Jaime Muñoz están confirmados en el line up de la Fiesta Nacional del Sol. Cada una de las noches, los sanjuaninos que representaron a la provincia en La Voz deleitarán al público en el Estadio del Bicentenario.

En este marco, el jueves 20 estarán William Heredia y Eduardo Desimone, mientras que el viernes 21 será el turno de Walter Vilches y Mateo Pintor. Para el cierre, el próximo 22, Jaime Muñoz pisará el escenario del Estadio.

El escenario central también contará con la presencia de Pijama Party y Omega, que encenderán el ambiente en la noche del cuarteto. Luego, los artistas nacionales del jueves, que prometen un cierre a toda fiesta son La Banda de Carlitos, Euge Quevedo, Sabroso y Q’Lokura.

En la jornada dedicada al rock, los músicos locales tendrán un rol protagónico. Kbesonia, Vía 66 y Experiencia Páez serán los encargados de abrir el escenario y preparar al público para los shows centrales. El cierre quedará en manos de dos gigantes del rock argentino: Estelares y Ciro y los Persas.

El sábado, el Bicentenario contará con la presencia de Los Puneños, Ernesto Villavicencio y Los Videla, representantes del cancionero tradicional.

Para bajar el telón de la edición 2025 de la FNS, subirán a escena tres figuras de peso en la música nacional, cada uno con su estilo: Soledad, Emanero y Nicki Nicole, serán los quienes despedirán la fiesta con una propuesta diversa y para todos los gustos.

Para adquirir los tickets de la FNS, los interesados podrán adquirirlos en autoentrada.com. También en boleterías del Teatro del Bicentenario de 9 a 19.