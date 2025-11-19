En medio de una paritaria nuevamente estancada, Emilio Achem, secretario General de la Gobernación, confirmó que el Gobierno liquidará los sueldos docentes de noviembre con el 2,3% correspondiente al IPC de octubre y adelantó que el 5 de diciembre continuarán las negociaciones para definir si habrá o no un bono de fin de año para los estatales.

El funcionario explicó a DIARIO HUARPE que aún no mantuvo un encuentro formal sobre el plus solicitado por los gremios, aunque reconoció que la discusión está en agenda. “No tuve una reunión formal, pero va a haberla. Seguramente que sí, como hay con la Corte y con las cámaras que así lo requieren”, señaló. También recordó que el Ejecutivo retomará el diálogo con las bases sindicales para revisar alternativas dentro de las posibilidades financieras actuales.

Achem ratificó que la liquidación de noviembre se hará según lo solicitado por los gremios. “Se va a liquidar el sueldo de noviembre con el 2,3% de aumento para toda la administración pública provincial”, sostuvo. El escenario, sin embargo, continúa abierto ante la expectativa del sector docente por un refuerzo salarial que alivie el cierre del año.

El secretario explicó que desde la asunción del mandatario provincial se mantuvo una línea de trabajo orientada a priorizar los ingresos estatales. “El gobernador definió que el salario es una de las herramientas anticíclicas más importantes. Lo hemos incrementado en la medida que la coparticipación y los impuestos lo permitieron”, afirmó, marcando que la negociación sigue su curso.

Consultado sobre la posibilidad de que diciembre incluya algún monto adicional, Achem indicó que la definición dependerá exclusivamente del estado de las cuentas públicas. “El gobernador lo está evaluando. Hay que ver las finanzas provinciales si lo permiten”, aclaró, en referencia a la presión que también enfrentan los municipios ante cualquier incremento provincial.

La continuidad del diálogo el 5 de diciembre será clave para determinar si habrá propuestas superadoras. Por el momento, el Gobierno sostiene que cualquier decisión debe garantizar equidad. “Conociéndolo al gobernador, va a querer que sea para todos por igual. No es sencillo decir que sí o no”, concluyó, dejando abierta una discusión que mantiene en vilo a miles de docentes sanjuaninos.