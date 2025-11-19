Luego de un tiempo alejada de los medios, Rocío Oliva, ex pareja de Diego Maradona, brindó una entrevista sincera a Moria Casán y recordó los momentos más importantes de la relación que mantuvo con el Diez.

La ex futbolista describió que tuvieron una "relación muy linda, como siempre digo, con todos sus condimentos". Oliva destacó que Maradona fue un hombre "muy importante" en su vida, "muy bueno" y "muy generoso", y que siempre la tuvo presente y a su lado. Moria Casán confirmó que fue testigo del profundo dolor de Maradona tras la ruptura, incluso recibiendo un llamado desde Dubái donde le decían que él estaba desesperado por verla y que sufría mucho. Al comienzo de la relación, Oliva sorprendió al confirmar que el vínculo con las hijas de Diego era bueno, y que Gianinna quería que ella estuviera con él.

Respecto a la ruptura, Oliva explicó que el conflicto principal surgió por la diferencia de edad y sus aspiraciones profesionales. Si bien pasaron "años maravillosos" en Dubái, el problema comenzó en Argentina. Oliva "se sentía ahogada" porque, aunque tenía propuestas laborales, Diego no quería que ella desarrollara su vida profesional, sino que la quería en la casa. Casán resaltó que, a pesar de los conflictos, compartieron una vida de lujos, con atenciones que compensaron la etapa e incluso llegaron a cerrarles tiendas de lujo en el exterior. Oliva afirmó que, al menos que ella supiera, Diego no le fue infiel.

En cuanto al aspecto económico, Oliva confirmó que Maradona le había obsequiado una vivienda mientras él estaba en vida, producto de un dinero que él le dio y con el que se compró la casa, la cual él siempre llamaba "nuestra casa".

Sobre el reclamo legal iniciado por compensación económica tras la separación, Oliva confirmó haberlo tramitado con la abogada Ana Rosenfeld, ya que era algo que había conversado con él y que Maradona consideraba "bien". Sin embargo, la futbolista aclaró que, una vez que el Diez falleció, se juntó con Rosenfeld y desestimó todo reclamo de compensación económica, presentando los papeles correspondientes.

Consultada sobre si Maradona fue violento, Oliva se mostró incómoda y decidió evitar dar detalles negativos sobre el ídolo, argumentando que tiene "esa ética de no hablar de la gente que ya pasó" y está en otro plano.

Oliva se mostró desconcertada ante el deterioro final de la salud del Diez, ya que en estudios previos a los últimos meses, los médicos le decían que estaba "mejor que un pibe de dieciocho años". Recordó el impacto de verlo entrar a la cancha de Gimnasia: "Yo nunca había visto en mi vida a ese Diego". Su hipótesis sobre el fallecimiento es que "se dejó, se abandonó muchísimo," y que "seguramente no quería vivir, tal vez".

La ex pareja confirmó que no tuvieron hijos por decisión de ella, ya que era joven y tenía otros proyectos. Sobre el final de su vínculo, recordó la "muy linda" charla que tuvieron donde él le expresó deseos positivos: le dijo que formara una familia muy linda, que se casara, tuviera hijos y un marido que le diera todo lo que él no le dio, pero que "no sea 'maradoniano'". Concluyó que terminaron una relación de muchos años de una manera linda.