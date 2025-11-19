Sol Lucero, la voz mendocina con corazón jachallero, lleva su "música raíz" a San Juan

La escena cultural de San Juan se prepara para vivir una experiencia sensorial única el próximo 19 de noviembre, donde la tradición andina se fusiona con ritmos contemporáneos en un evento que promete encender los sentidos. “Chilliandina” se presentará en la Terraza 4.20, ubicada en Avenida Libertador 1473 Oeste.

Sol Lucero, conocida en el mundo artístico como Chilliandina. Esta cantautora y acordeonista, oriunda de San Rafael, Mendoza, pero con profundos lazos familiares en Jáchal, representa la esencia misma de la fusión cultural. Con un estilo que ella define como "música raíz consciente", Sol Lucero fusiona la cumbia latinoamericana, el vals y sus propias composiciones con temáticas que abordan la cosmovisión de los pueblos, la ecología y la identidad latinoamericana.

Para Sol Lucero, el arte es un vehículo de "medicina ancestral", entendiendo esta no como un chamanismo, sino como una práctica cotidiana donde "el canto, la música, la palabra, el círculo y el fuego" se convierten en herramientas de conexión y sanación. Su acordeón, que adquirió hace casi ocho años, se ha transformado en su compañero de viaje, un instrumento que, según explica, "trae mucha alegría" y le permite conectar profundamente con el público.

Para aquellos interesados en ser parte de esta celebración, existe la posibilidad de adquirir entradas anticipadas a un valor de cinco mil pesos, comunicándose directamente al número de teléfono 2604631429.