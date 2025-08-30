El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la controversia que envuelve a la gestión nacional tras la aparición de grabaciones atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El mandatario bonaerense, sin referirse directamente a los audios, negó la implicación de su sector político y señaló que en el Poder Ejecutivo existen "filtraciones internas". Además, hizo hincapié en la supuesta influencia de la familia Menem en la administración del actual Gobierno.

El escándalo de las grabaciones clandestinas volvió a instalarse en el debate público durante la última semana de la campaña electoral. Kicillof, en diálogo con Radio Con Vos, desestimó la acusación oficial de que una "megaoperación" kirchnerista espió a la hermana del Presidente y afirmó que si esa versión fuera cierta, los audios deberían ser falsos. Con respecto a esto, el gobernador bonaerense consideró que la respuesta del vocero presidencial, Manuel Adorni, confirma la autenticidad de las grabaciones, y que el problema reside en el contenido de estas.