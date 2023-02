Un día, que iba a ser refresco para unos jóvenes hermanos de 15 y 16 años, terminó siendo de terror para una familia de La Bebida. Los chicos se ahogaron y sus cuerpos debieron ser rescatados por cuerpo de Bomberos de la Policía de San Juan. El trabajo de extracción de los cadáveres fue un momento muy doloroso, no solo para los parientes, sino que también para los efectivos. En ese sentido, el jefe de Bomberos, comisario inspector Armando Ruarte, lanzó a DIARIO HUARPE: "Está prohibido por Ley bañarse en los canales".

El comisario lideró el rescate de los cuerpos de los jóvenes. "Me vine dolido, una familia quedó destruida", reveló. El bombero explicó que el sistema de los canales de riego está diseñado para el traslado de agua de un lado a otro. Y en algunos sectores se mueve con mayor fuerza porque está en altura.

El profesional hizo referencia a esto para mostrar el peligro que hay en los canales de riego y aseveró una vez más que los canales no están diseñados para ser natatorios. "Está prohibido, no se les da condiciones, no está permitido. No tenemos un blanco y un negro. No hay otra", dijo con tono fuerte el funcionario. "Ni el más atleta se puede meter al canal porque no tiene las condiciones para el nado", agregó.

Consultados por las intervenciones que tuvo Bomberos por este tipo de situaciones, Ruarte señaló que en lo que va de 2023 hubo cuatro operativos de rescate de cuerpos en los canales.

Luego, el comisario profundizó en el trabajo que vienen haciendo de prevención. Señaló que están capacitando a gente tanto en el ámbito privado como en el público, no solamente en el uso de canales, sino también en el uso de la electricidad, en el uso del fuego, en todas aquellas situaciones que se puede producir un accidente.

Hubo una capacitación laboriosa durante las colonias de verano. "La idea es que los niños lleguen a su casa y les enseñen a sus padres o les expliquen a sus padres lo que aprendieron o lo que entendieron de los Bomberos".

El hecho

Un trágico hecho enlutó a toda la localidad de La Bebida, en Rivadavia. Durante la tarde de este lunes se conoció el fallecimiento de dos adolescentes que se bañaban en el canal Cespedes. Los adolescentes que se ahogaron fueron Cristian Santiago y Hernán Fernando Lobos. Se convirtieron en la cuarta y quinta víctima de este año, que perdieron la vida tras entrar a un canal.