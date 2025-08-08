La Policía de San Juan activó el protocolo de búsqueda “San Juan Te Busca” para dar con el paradero de Bianca Martina Antúnez, una adolescente de 14 años que fue vista por última vez el 5 de agosto y desde entonces no regresó a su casa.

Según informaron fuentes oficiales, la menor es de tez trigueña, ojos marrones y contextura física pequeña. Mide 1,55 metros, tiene cara redonda, nariz convexa, boca mediana y labios del mismo tamaño. Su cabello es negro, corto y lacio.

Al momento de su desaparición, Bianca vestía una calza morada con blanco, un sweater de cuello alto color verde claro, zapatillas azul con negro y llevaba un bolso de tela negro con letras blancas.

Desde la fuerza policial solicitan que cualquier persona que tenga información o que pueda aportar datos sobre su ubicación se comunique de inmediato al 911, número habilitado las 24 horas.

La activación del protocolo responde a los lineamientos establecidos para casos de desaparición de menores en la provincia, con el objetivo de dar una respuesta rápida y efectiva ante estas situaciones.