Después de días de silencio y preocupación, Lourdes Fernández volvió a hablar públicamente. La exintegrante de Bandana, quien había sido víctima de un episodio de violencia en el departamento de su pareja, compartió un video en sus historias de Instagram donde se mostró más tranquila y en recuperación.

“Primero que nada, muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente estoy bien, estoy muy bien”, dijo Lourdes mirando a cámara, visiblemente relajada y con el pelo suelto. La artista también reconoció el acompañamiento del equipo médico: “Gracias al Hospital Fernández, porque me dieron una medicación que realmente hace posible que mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves que se viene”.

Publicidad

Lourdes confirmó que retoma su agenda profesional, incluyendo su participación con Bandana y en un festival junto a los A*Teens y Germán “Tripa” Tripel. “Por otro lado, sé que pasaron cosas, pero yo siento que me debo a mi público, como a la gente que también tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas”, señaló, eligiendo enfocar su mensaje en la reconstrucción personal y profesional.

La cantante hizo hincapié en la importancia del regreso a los escenarios: “Hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver a Gran Rex. Es nada más ni nada menos que la casa que me vio nacer. Así que, bueno, espero verlos ahí, haciendo pop, cantando y bailando”, dijo, acompañando su mensaje con un video donde escribió: “1 día a la vez”.

Publicidad

La reaparición de Lourdes se produce luego de que el pasado sábado 25 de octubre detallara en sus redes sociales el episodio de secuestro y violencia sufrido en manos de su pareja, Leandro García Gómez. En aquel mensaje, la cantante reconoció el impacto emocional y la vulnerabilidad con la que convivió, y destacó la intervención de su madre, Mabel Fernández, que alertó a la policía para ubicarla. Tras ser rescatada, Lourdes permaneció en un centro asistencial, recibiendo apoyo de su entorno más cercano.

Hoy, con un tono más sereno y centrado, Lourdes enfatizó la resiliencia y gratitud: “Sé que pasaron cosas que, bueno, me siento que me debo a mi público, como a la gente que también tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño”.

Publicidad

Su reaparición marca un punto de inflexión tras semanas de angustia y exposición mediática. La calma en su voz, la sonrisa y la mirada firme transmiten un mensaje de recuperación y fortaleza, dejando en claro que Lourdes busca reconstruirse sin negar lo vivido, pero sin quedar atrapada en el dolor.