Los mercados han reaccionado con gran entusiasmo al resultado electoral del 27 de octubre de 2025, en el que el gobierno de Javier Milei (LLA) consiguió un triunfo "sorpresivo y contundente". La Libertad Avanza (LLA) obtuvo más de 40 puntos a nivel nacional, lo que fortalece su representación en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

Esta celebración de los mercados se tradujo inmediatamente en movimientos positivos en los activos financieros. En lo que respecta al indicador clave de la confianza económica, el Riesgo País registró un significativo descenso, llegando a bajar a 600 puntos, según reportó el título de la nota.

Sin embargo, en otra parte del informe, se señala que el Riesgo País "se acerca a los 1.000 puntos", un valor que, según la fuente, refleja la gran expectativa que existe sobre las próximas reformas económicas.

Bonos y ADRs se Disparan, el Dólar se Hunde

La euforia no se limitó al Riesgo País. La renta variable y la renta fija también experimentaron subas históricas:

Los bonos globales en dólares treparon hasta un 24%, siendo el bono GD35 el líder de esta suba. Gracias a este impulso, los bonos en dólares lograron superar los máximos del año.

Los ADRs argentinos negociados en Wall Street registraron aumentos espectaculares, escalando hasta un 37%.

En contraste con el alza de los bonos y las acciones, el dólar se hundió tras la victoria de LLA. El dólar Banco Nación cedió $85 y se ubicó en $1.430, mientras que las primeras posturas de compra y venta fijaron el precio del dólar mayorista en $1.355.