La Escuela Provincia de Santa Fe, ubicada en Capital, atraviesa momentos complejos luego de sufrir tres robos en lo que va del año. Ante esta seguidilla de hechos delictivos, el Ministerio de Educación dispuso la instalación de un sistema de cámaras de seguridad en diferentes sectores del establecimiento con el fin de resguardar el patrimonio y garantizar la tranquilidad de la comunidad educativa.

A partir del segundo párrafo comienzan las declaraciones. La directora, Rosita Bernardini, señaló a DIARIO HUARPE que la institución “tuvo la mala fortuna de padecer varios robos consecutivos, lo cual generó preocupación tanto en el personal docente como en las familias”. Además, expresó agradecimiento por la rápida respuesta oficial: “Estamos muy satisfechas y agradecidas con la ministra de Educación, quien se comunicó inmediatamente y se puso a disposición”. Según adelantó, la colocación de cámaras comenzaría de manera inmediata, con finalización prevista entre el viernes y el sábado.

Consultada sobre la falta de otras medidas preventivas, Bernardini reconoció que el edificio “no contaba con presencia policial ni seguridad privada, mucho menos con dispositivos tecnológicos”. La empresa encargada ya recorrió el predio para determinar los puntos estratégicos. “Los directivos podremos visualizar en todo momento los sectores monitoreados, lo que nos permitirá un mayor control”, explicó.

La directora dio detalles del trabajo que se implementará en los próximos días. “Los sistemas serán manejados desde la propia institución y funcionarán como herramienta preventiva. La tecnología nos brindará una mirada integral de los accesos y espacios vulnerables”, sostuvo. La instalación se realizará sin interrumpir la actividad escolar, y el personal será capacitado para su utilización.

El impacto de los robos no fue menor: distintos puntos de la escuela fueron afectados y el valor de los elementos sustraídos fue significativo. “Las pérdidas fueron importantes. Ustedes saben que todo lo que gestionamos cuesta muchísimo. Material pedagógico de las docentes también fue robado, y eso afecta directamente el desarrollo de las clases”, lamentó Bernardini.

Desde la institución confían en que estas medidas logren frenar los hechos vandálicos. Mientras tanto, la comunidad educativa espera recuperar la tranquilidad y proteger aquellos recursos que pertenecen, principalmente, a los niños. La directora concluyó con un mensaje esperanzador: “Nos sentimos muy felices de contar con este apoyo. Es fundamental cuidar la escuela, que es el lugar más preciado para nuestros alumnos”.