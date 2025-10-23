El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se mostró confiado ante la cotización del dólar mayorista en torno a los $1.500 y aseguró: “Estoy más que cómodo”. En una entrevista televisiva, subrayó que el tipo de cambio alto contribuye a las exportaciones récord del país y es “un reflejo” de los fundamentos económicos vigentes.

Caputo sostuvo que no habrá cambios en el esquema de bandas de flotación tras las elecciones del domingo, y calificó como “cuento” las versiones sobre posibles modificaciones. “Ya hemos visto esto varias veces; en nuestro mandato tratan de instalar cosas”, señaló.

Publicidad

El ministro resaltó la fortaleza del sistema financiero: “Estamos en un esquema de bandas que está perfectamente calibrado, con un Banco Central capitalizado. Tenemos fundamentos económicos como Argentina no tuvo nunca, y ahora un soporte financiero único: el país más importante del mundo te está diciendo ‘quiero que le vaya bien a los argentinos’”, afirmó Caputo.

Su mensaje apunta a tranquilizar al mercado y reforzar la percepción de estabilidad cambiaria antes de los comicios legislativos, en un contexto de elevada demanda de dólares y tensión preelectoral.