La Municipalidad de la Capital inició este jueves las obras de reparación en la vereda de ingreso de la escuela provincia de Santa Fe, ubicada sobre calle España, en respuesta a reclamos sostenidos por la comunidad educativa debido al deterioro del sector. El objetivo es mejorar el tránsito peatonal y garantizar la seguridad de los alumnos y sus familias.

La directora Rosita Bernardini destacó a DIARIO HUARPE la importancia de la intervención municipal y expresó su satisfacción por el comienzo de los trabajos. “Estamos muy felices de que se haya dado una pronta respuesta. Agradecemos a la Municipalidad de la Capital y a su intendenta por la gestión y por atender una necesidad que veníamos planteando desde hace tiempo”, señaló de manera formal.

Los arreglos buscan eliminar canteros en desuso y mosaicos levantados que habían provocado diversos accidentes. “Habíamos registrado incidentes en los que resultaron afectadas familias y, en algunos casos, nuestros propios estudiantes. Esta reparación era fundamental para prevenir cualquier riesgo”, explicó, valorando el alcance de la obra en el sector más dañado del frente escolar.

Según informó Bernardini, el plazo de trabajo será breve. “Las tareas serán rápidas y estimamos que finalizarán en el transcurso del día de mañana. Mientras tanto, organizamos ingresos y egresos por otro sector para facilitar la labor de los trabajadores y evitar inconvenientes”, detalló, subrayando la coordinación interna con el personal docente.

El avance provocó un alivio generalizado entre los padres, quienes manifestaron reiteradamente su preocupación por el mal estado del acceso principal. “La comunidad educativa está muy agradecida. Esta mejora representa mayor seguridad y mejor circulación para todos”, afirmó la directora, reforzando el impacto positivo de la intervención.

Bernardini concluyó con un agradecimiento especial a las autoridades municipales. “Queremos destacar el acompañamiento recibido y la voluntad política para resolver un problema que afectaba a nuestra comunidad. Muchas gracias a la intendenta Susana Laciar y a todo su equipo por la respuesta brindada”, completó.