El día de las elecciones en San Juan no habrá boleto gratuito

El servicio de transporte público de colectivos en San Juan operará de acuerdo al cronograma dominical habitual durante la jornada electoral del domingo 26 de octubre, según lo informado por la Secretaría de Tránsito y Transporte. A diferencia de ocasiones anteriores, no se implementará la modalidad de boleto gratuito para los usuarios. Esta decisión responde a la falta de transferencia de fondos por parte del Gobierno nacional, necesarios para compensar a las empresas prestatarias por la gratuidad del pasaje.

En consecuencia, el servicio se prestará sin refuerzos adicionales y bajo las condiciones normales de un domingo. Los usuarios que utilicen la Red Tulum para desplazarse, incluso para concurrir a los centros de votación, deberán abonar el valor correspondiente del pasaje. En esta ocasión, el proceso electoral se limitará a la renovación de las bancas de diputados nacionales que representan a la provincia de San Juan en el Congreso.