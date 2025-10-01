Marina Calabró realizó una fuerte crítica al bajo rating de La Voz Argentina (Telefe), ciclo conducido por Nico Occhiato. Calabró reveló que las alarmas se encendieron en Telefe porque el programa de canto promedió 8.6 puntos, cayendo por debajo de los dos dígitos en prime time.

La crítica de Calabró fue contundente, aconsejando que "cuiden y pónganle un casco a Nico Occhiato porque se te empiezan a caer tachos en la cabeza" ante la preocupación de las autoridades del canal.

Si bien La Voz Argentina continúa siendo uno de los programas más vistos de la emisora, hace días que no logra alcanzar los 10 puntos de rating que conseguía en sus primeros meses. La panelista reveló la seria preocupación de las autoridades del canal debido a que el show promedió 8.6 puntos.

Según la visión de Calabró, para Telefe, un programa en prime time por debajo de los dos dígitos implica que "se te empiezan a caer tachos en la cabeza". Debido a esta situación de emergencia, la periodista lanzó una advertencia dirigida al conductor del ciclo, Nico Occhiato.

